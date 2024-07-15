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Стефен Карри: всё, что связано с Олимпиадой, для меня как для ребёнка в кондитерской

Стефен Карри: всё, что связано с Олимпиадой, для меня как для ребёнка в кондитерской
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США по баскетболу Стефен Карри высказался о выступлении за национальную команду на предстоящей Олимпиаде, которая пройдёт в Париже.

«Сейчас ещё рано. Мы только чуть больше недели работаем вместе и продолжаем выявлять сильные стороны этой команды и определять, как нам нужно играть. До сих пор это был потрясающий опыт.

Энергия этой команды, множество парней, которые достигли многого в своей баскетбольной карьере, и кажется, что мы просто наслаждаемся игрой. Это и есть самая крутая часть веселья. Вы откладываете в сторону повестки дня, откладываете эго, ну, не совсем откладываете эго, а приносите здоровое эго того, кто вы есть, но откладываете всё, кроме победы.

Мы говорим об этом каждый день. Надеюсь, мы сможем показать это, когда начнём. Всё, что связано с Олимпиадой, для меня как для ребёнка в кондитерской, потому что я никогда раньше этого не испытывал», — приводит слова Карри Fadeaway World.

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