Инсайдер показал, сколько часов он отработал в день открытия рынка свободных агентов НБА

Шэмс Чарания — североамериканский журналист и известный инсайдер, работающий на портал The Athletic. Он, как и Эдриан Войнаровски из ESPN, является одним из основных поставщиков новостей о подписаниях, обменах и прочих переходах. На данный момент Чарании 30 лет.

В ночь на 1 июля в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) открылся рынок свободных агентов. Шэмс Чарания во время Летней лиги НБА показал, сколько часов он отработал в первый день. Если быть точнее, на экране было отображено количество часов, проведённых за экраном рабочих устройств. Как можно заметить, журналист провёл за работой 21 час 34 минуты.

Шэмс Чарания, Летняя лига НБА — 2024 Фото: x.com/ryanhammer09

Отметим, что Чарания ранее сотрудничал с Войнаровски в рамках проекта The Vertical на Yahoo! Sports. После этого пути Шэмса с Эдрианом, которому сейчас 55 лет, разошлись. Чарания в The Athletic, принадлежащий New York Times, зарабатывает около $ 600 тыс. в год, параллельно работая в Stadium и FanDuel.