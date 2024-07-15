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Защитник сборной Сербии — об американцах: сам факт игры против них уже является победой

Защитник сборной Сербии — об американцах: сам факт игры против них уже является победой
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Атакующий защитник «Атланты Хоукс» и сборной Сербии по баскетболу Богдан Богданович высказался по поводу противостояния со сборной США в рамках предстоящих Олимпийских игр в Париже.

«Это будет замечательно для нас. Мы с нетерпением ждём матча против них. Несомненно, это одна из лучших команд, которые когда-либо играли вместе. Я считаю, что это будет отличная тренировка для нас. Мы не можем позволить себе проиграть им. Сам факт игры против них уже является победой», — приводит слова Богдановича Fadeaway World.

Отметим, что сербы и американцы находятся в одной группе. Помимо США и Сербии, в группе C также находятся Южный Судан и Пуэрто-Рико. Старт баскетбольной части Олимпийских игр назначен на 27 июля. В 12:00 мск Австралия встретится с Испанией в матче открытия.

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