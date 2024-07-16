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Появилось видео посещаемости матчей Летней НБА лиги с участием Бронни и топ-2 драфта-2024

Появилось видео посещаемости матчей Летней НБА лиги с участием Бронни и топ-2 драфта-2024
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На данный момент проходит традиционный турнир Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Лас-Вегасе.

Примечательно, что в первый игровой день, который состоялся в ночь на 13 июля, свои встречи провели такие новички, как Бронни Джеймс (55-й номер минувшего драфта), Закари Рисашер (первый номер) и Александр Сарр (второй номер).

Тем не менее во время игры между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс» с участием Джеймса-младшего были заполнены все сидячие места.

Однако когда между собой сыграли «Вашингтон Уизардс» и «Атланта Хоукс», можно было наблюдать сниженный интерес к встрече, несмотря на то что на площадке выступали первый и второй номера минувшего драфта — Закари Рисашер и Александр Сарр.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

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