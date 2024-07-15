ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бронни Джеймс назвал топ-5 любимых игроков НБА всех времён

Бронни Джеймс назвал топ-5 любимых игроков НБА всех времён
Комментарии

Новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» и сын лидера этой команды Леброна Джеймса Бронни ответил на вопрос по поводу пяти любимых баскетболистов в истории.

По словам Бронни, список выглядит следующим образом: Леброн, Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Кайри Ирвинг («Даллас Маверикс»), Кевин Дюрант («Финикс Санз»), Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз») либо Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).

Напомним, Бронни участвовал в драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года. Вся интрига второго дня строилась именно вокруг него. Молодой игрок в итоге был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 55-м номером, в результате чего он будет играть в одной команде вместе с отцом.

Сейчас читают:
Легендарное имя, но где игра? Почему реальность НБА оказалась суровой для Бронни Джеймса
Легендарное имя, но где игра? Почему реальность НБА оказалась суровой для Бронни Джеймса

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android