Американец Джимми Батлер отреагировал на победу сборной Испании над Англией на Евро-2024

Шестикратный участник Матчей всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации лёгкий форвард «Майами Хит» Джимми Батлер отпраздновал победу сборной Испании на чемпионате Европы по футболу 2024 года.

Батлер присутствовал на стадионе, а после победы испанцев спел песню We Are the Champions британской рок-группы Queen.

Напомним, в финале Евро-2024 национальная команда Испании встречалась со сборной Англии. Встреча проходила на берлинском «Олимпиаштадионе»,. Испанцы победили со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что сборная Испании стала лучшей командой чемпионата Европы — 2024 по 14 показателям футбольной статистики.