«Вперёд, папочка, вперёд!» Аренас высмеял Бронни Джеймса, описав его роль в НБА

Трёхкратный участник Матчей всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Гилберт Аренас поделился мнением о новичке «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймсе — сыне лёгкого форварда команды Леброна. Бронни был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 55-м номером на драфте НБА 2024 года.

Гилберту задали вопрос, чего он ожидает от игры Бронни за калифорнийскую команду, после чего он поднялся с места и начал хлопать в ладоши, выкрикивая: «Вперёд, папочка, вперёд!» Таким образом, Аренас дал понять, что сын Леброна большую часть времени в ходе матчей будет сидеть на скамейке «Лейкерс», подбадривая отца.

После просьбы уточнить своё мнение насчёт Бронни Аренас заявил следующее: «Ну а что вам нужно? Несколько полотенец? Вот вода. Чего вы ждёте от игрока, выбранного во втором раунде драфта? Он должен учиться, быть жизнерадостным, но он всё равно будет таким!»

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