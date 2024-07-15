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«Самара» объявила об уходе американца Джеймса Томпсона

«Самара» объявила об уходе американца Джеймса Томпсона
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29-летний центровой Джеймс Томпсон покинул «Самару». Как информирует пресс-служба команды, стороны прекратили сотрудничество по истечении срока действия контракта американского игрока.

Джеймс присоединился к «Самаре» летом 2023 года. По итогам минувшего сезона Единой лиги ВТБ Томпсон принял участие в 45 матчах команды (во всех выходил в стартовом составе), в которых в среднем набирал 9,2 очка, совершал семь подборов, а также отдавал 0,7 передачи.

«Мы благодарим Джеймса за время, проведённое в «Самаре», и желаем ему удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении «Самары».

«Самара» в минувшем сезоне Единой лиги дошла до 1/4 финала, где встречалась с казанским УНИКСом, уступив в серии со счётом 0-3.

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