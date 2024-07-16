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Айзея Томас рассказал, сколько намерен играть на профессиональном уровне

Айзея Томас рассказал, сколько намерен играть на профессиональном уровне
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Двукратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Айзея Томас рассказал об интересе со стороны нескольких клубов лиги. Томас также поделился, сколько планирует играть на профессиональном уровне. В прошлом сезоне 35-летний Томас выступал за «Финикс Санз».

«В данный момент я нахожусь в статусе свободного агента и веду переговоры с несколькими командами, чтобы найти наилучшую возможность на будущее. Планирую играть ещё год или два. Продолжаю работать в спокойном темпе и терпеливо готовлюсь.

Уверен, что могу оказать значительное влияние на организацию, независимо от того, играю я или нет, и быть полезным каждый день. Поэтому я просто жду звонка», — рассказал Томас в интервью с журналистом во время эфира на телеканале ESPN.

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