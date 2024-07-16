Айзея Томас рассказал, сколько намерен играть на профессиональном уровне

Двукратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Айзея Томас рассказал об интересе со стороны нескольких клубов лиги. Томас также поделился, сколько планирует играть на профессиональном уровне. В прошлом сезоне 35-летний Томас выступал за «Финикс Санз».

«В данный момент я нахожусь в статусе свободного агента и веду переговоры с несколькими командами, чтобы найти наилучшую возможность на будущее. Планирую играть ещё год или два. Продолжаю работать в спокойном темпе и терпеливо готовлюсь.

Уверен, что могу оказать значительное влияние на организацию, независимо от того, играю я или нет, и быть полезным каждый день. Поэтому я просто жду звонка», — рассказал Томас в интервью с журналистом во время эфира на телеканале ESPN.