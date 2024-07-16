В «Финиксе» рассказали о необходимости улучшения позиции разыгрывающего

Генеральный менеджер «Финикс Санз» Джеймс Джонс высказался о необходимости в возможном улучшении позиции разыгрывающего защитника, несмотря на наличие в составе таких звёздных баскетболистов, как Кевин Дюрант, Девин Букер и Брэдли Бил.

«Можно рассматривать это с двух сторон. Мы можем найти классического разыгрывающего и использовать наши привычные схемы. В таком случае мы может отказаться от Девина [Букера], Кевина [Дюранта] и Брэдли [Била].

Но я не думаю, что мы так устроены. Если найдёте разыгрывающего, которому вы бы предпочли доверить мяч вместо Девина, Кевина и Брэда, запишите меня — дайте мне знать», — заявил Джонс в эфире SiriusXM NBA Radio.

Дюрант играет один на один против 221-сантиметрового Бола: