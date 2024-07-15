Патрик Беверли может перейти в команду, с главным тренером которой он работал в «Спартаке»

«Хапоэль» из Тель-Авива проявляет серьёзный интерес к подписанию контракта с 36-летним разыгрывающим Патриком Беверли. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал греческий журналист Танос Цибос.

Примечательно, что в настоящий момент главным тренером израильского клуба является Стефанос Дедас, с которым Беверли работал в период своего выступления за «Спартак» из Санкт-Петербурга.

Минувший сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Беверли заканчивал в клубе «Милуоки Бакс». В 32 матчах за команду игрок в среднем набирал 6,4 очка, совершал 3,6 подбора и отдавал 3,2 передачи.

В мае Беверли получил отстранение на четыре матча без выплаты заработной платы за бросок мяча в сторону фанатов в ходе шестого матча первого раунда плей-офф НБА с клубом «Индиана Пэйсерс».

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