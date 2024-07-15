«Вспотели руки и задница». Тейтум рассказал о встрече с Майклом Джорданом

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум поделился воспоминаниями о своей первой встрече с легендарным игроком НБА Майклом Джорданом.

«Это было в 2019 году, когда мы были в Париже. Именно тогда я впервые познакомился с ним и подписал контракт с его брендом. Мы были на мероприятии, на котором присутствовало много представителей СМИ. Майкл был у микрофона и позвал меня.

Мы сфотографировались, и он такой: «Мы только что подписали контракт с Джейсоном Тейтумом». Это было безумие. В тот вечер был запланирован ужин, и как же я тогда нервничал. Я пришёл туда немного раньше всех остальных. Он, его жена и Спайк Ли сидели за столиком в другом конце зала.

Я был со своей мамой, и она сказала: «Просто подойди и поздоровайся. Они же пригласили тебя сюда». У меня вспотели руки. У меня вспотела задница. Я подхожу и такой: «Майк, как дела?» Там был бокал вина.

И вдруг — бум. Я просто опрокинул его, и он разбился. Но Майкл был очень добр ко мне. Он просто сказал, что всё хорошо. С тех пор мы очень близки», — сказал Тейтум на канале 7PM in Brooklyn with Carmelo Anthony & Kid Mero в YouTube.

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