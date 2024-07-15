Стефен Карри и Кевин Дюрант высказали отношение к Леброну Джеймсу

Игроки сборной США Стефен Карри и Кевин Дюрант поделились мнением о товарище по национальной команде Леброне Джеймсе. В настоящий момент все трое проводят тренировочные сборы, готовясь к выступлению на Олимпийских играх в Париже.

«Леброн был яркой звездой будущего баскетбола ещё до того, как перешёл в старшую школу. Он поднял уровень лиги и продолжает это делать. Абсолютный чемпион», — сказал Карри в эфире TODAYshow.

«Чем больше находишься рядом с ним как с товарищем по команде, тем больше понимаешь, почему он считается лучшим игроком всех времён», — добавил Дюрант.

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр состоится с 27 июля по 10 августа. Сборная США сыграет в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико.

Леброн и Карри встретились в Лас-Вегасе на сборах к ОИ-2024: