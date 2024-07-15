Кейтлин Кларк отметилась эффектным моментом во время матча женской НБА

Сегодня, 15 июля, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Миннесота Линкс» принимала «Индиану Фивер». Игра завершилась со счётом 81:74 в пользу гостевой команды.

Защитница и новичок «Индианы» Кейтлин Кларк в середине заключительной четверти стала автором эффектного момента, совершив проход в трёхсекундную зону соперника. Примечательно, что форвард «Миннесоты» Бриджит Карлтон не смогла удержаться на ногах.

Видео можно посмотреть на канале WNBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Кларк, в свою очередь, провела на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 17 очков (5 из 17 с игры, где 2 из 11 — из-за дуги), сделав шесть результативных передач и три подбора. Показатель «плюс-минус» защитницы по итогам встречи составил «+1».