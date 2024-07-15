Гомельский предположил, почему «Зенит» решил подписать Александра Щербенёва

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу перехода 23-летнего разыгрывающего Александра Щербенёва из «Локомотива-Кубань» в «Зенит».

«Тренер Секулич сначала вывел Щербенёва из стартового состава, предпочитая Емченко, который лучше играет в защите, чем Щербенёв. Затем перестал выпускать Щербенёва на площадку, особенно после подписания нового легионера.

Трудно спорить с тренером, который строит командную игру. И только после этого Щербенёв (его агент) начал искать новый клуб. Такая возможность была, так как истекал срок контракта с «Локо». Тренер «Зенита» Паскуаль и менеджмент питерского клуба могли предполагать, что Эртель может уйти, а действия Захарова и Герасимова на позиции разыгрывающего не устраивали команду.

Таким образом, «Зенит» и Щербенёв пришли к консенсусу. Сама часть переговоров была проведена в середине мая. Надеюсь, что Саша получит достойное игровое время в новом клубе и будет полезен», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, «Зенит» объявил о переходе Щербенёва в конце июня. Стороны заключили соглашение до конца сезона-2026/2027. В сезоне-2023/2024 Александр принял участие в 38 играх, в которых в среднем набирал 5,4 очка, делал 2,3 передачи и 1,2 подбора.