Тейтум оценил клубы Восточной конференции НБА, усилившиеся в это межсезонье

Лёгкий форвард и один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум высказался о переходах в Восточной конференции, которые состоялись в рамках нынешнего межсезонья Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я замечаю все изменения и переходы игроков в другие команды, и, как всегда, команды становятся сильнее каждое межсезонье. Важно проявлять должное уважение или страх перед соперником. Никогда не следует проявлять неуважение к тем, с кем играешь. Но, учитывая, что мы победили, мы можем говорить, как хотим, с уважением. Им придётся пройти через нас», — поделился Тейтума в подкасте Кармело Энтони.

Отметим, что в этом месяце «Нью-Йорк Никс» выменял у «Бруклин Нетс» лёгкого форварда Микала Бриджеса, а «Филадельфия Сиксерс», например, усилилась лёгким форвардом Полом Джорджем, который до этого выступал за «Лос-Анджелес Клипперс», образовав мощное трио Тайриз Макси — Джордж — Джоэл Эмбиид.