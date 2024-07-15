Клэй Томпсон принял участие в двусторонке, в которой он много промахивался

Атакующий защитник «Даллас Маверикс» Клэй Томпсон принял участие в двустороннем матче, во время которого 34-летний баскетболист достаточно много промахивался, совершая попытки с игры. Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях.

Двусторонка с Клэем Томпсоном, где он много промахивается:

Отметим, что 1 июля стало известно, что Томпсон подписал трёхлетний контракт с «Далласом» на общую сумму $ 50 млн. Защитник с сезона-2011/2012 выступал за «Голден Стэйт», в составе которого принял участие в 793 матчах. За «Голден Стэйт Уорриорз» защитник набирал в среднем 19,6 очка, делал 3,5 подбора и 2,3 результативной передачи.

Ранее североамериканский журналист и обозреватель Гэри Уошберн в своём материале на сайте Boston Globe поделился впечатлениями по поводу перехода Томпсона в «Даллас», рассказав параллельно, почему Клэю не удалось договориться о продлении контракта с «Голден Стэйт».