Евролига представила календарь на следующий сезон

Пресс-служба Евролиги опубликовала календарь на следующий сезон соревнований. 18 команд проведут 34 матча регулярного сезона (каждый с каждым дома и на выезде), после чего состоятся стадии плей-ин, плей-офф и «Финал четырёх», в рамках которого определится победитель.

Регулярный чемпионат Евролиги начнётся 3 октября 2024 года и завершится 11 апреля 2025-го.

Расписание 1-го тура Евролиги следующего сезона:

3 октября

«Альба» — «Панатинаикос»

«Монако» — «Милан»

«Жальгирис» — «Барселона»

«Маккаби» — АСВЕЛ

«Баскония» — «Партизан»

«Бавария» — «Реал»

4 октября

«Фенербахче» — «Олимпиакос»

«Париж» — «Црвена Звезда»

«Виртус» — «Анадолу Эфес».

Действующим чемпионом Евролиги является «Панатинаикос». В решающем матче греческий клуб обыграл мадридский «Реал» (95:80).

«Панатинаикос» обыграл «Реал» Мадрид и стал чемпионом Евролиги: