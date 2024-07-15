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Евролига представила календарь на следующий сезон

Евролига представила календарь на следующий сезон
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Пресс-служба Евролиги опубликовала календарь на следующий сезон соревнований. 18 команд проведут 34 матча регулярного сезона (каждый с каждым дома и на выезде), после чего состоятся стадии плей-ин, плей-офф и «Финал четырёх», в рамках которого определится победитель.

Регулярный чемпионат Евролиги начнётся 3 октября 2024 года и завершится 11 апреля 2025-го.

Расписание 1-го тура Евролиги следующего сезона:

3 октября

«Альба» — «Панатинаикос»
«Монако» — «Милан»
«Жальгирис» — «Барселона»
«Маккаби» — АСВЕЛ
«Баскония» — «Партизан»
«Бавария» — «Реал»

4 октября

«Фенербахче» — «Олимпиакос»
«Париж» — «Црвена Звезда»
«Виртус» — «Анадолу Эфес».

Действующим чемпионом Евролиги является «Панатинаикос». В решающем матче греческий клуб обыграл мадридский «Реал» (95:80).

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«Панатинаикос» обыграл «Реал» Мадрид и стал чемпионом Евролиги:

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