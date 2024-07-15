БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джейсон Тейтум раскрыл, как Майкл Джордан записан у него в телефоне

Джейсон Тейтум раскрыл, как Майкл Джордан записан у него в телефоне
Комментарии

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум рассказал о своих отношениях с прославленным игроком Национальной баскетбольной ассоциации Майклом Джорданом.

«Он один из тех людей, которым я могу позвонить или написать. Я помню, как раз перед моим первым выходом в финал я позвонил ему и спросил: «Как это будет? Каково это — играть в финале? Чего мне следует ожидать?» Мы долго разговаривали. Майкл пишет мне после матчей и не только. У меня в телефоне он записан как дядя Майк. Это мой кореш», — сказал Тейтум на канале 7PM in Brooklyn with Carmelo Anthony & Kid Mero в YouTube.

Ранее Тейтум поделился воспоминаниями о своей первой встрече с Джорданом.

Материалы по теме
«Вспотели руки и задница». Тейтум рассказал о встрече с Майклом Джорданом

Команда Майкла Джордана в NASCAR открыла новую штаб-квартиру:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android