Джейсон Тейтум раскрыл, как Майкл Джордан записан у него в телефоне

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум рассказал о своих отношениях с прославленным игроком Национальной баскетбольной ассоциации Майклом Джорданом.

«Он один из тех людей, которым я могу позвонить или написать. Я помню, как раз перед моим первым выходом в финал я позвонил ему и спросил: «Как это будет? Каково это — играть в финале? Чего мне следует ожидать?» Мы долго разговаривали. Майкл пишет мне после матчей и не только. У меня в телефоне он записан как дядя Майк. Это мой кореш», — сказал Тейтум на канале 7PM in Brooklyn with Carmelo Anthony & Kid Mero в YouTube.

Ранее Тейтум поделился воспоминаниями о своей первой встрече с Джорданом.

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