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УНИКС и ассистент Велимира Перасовича прекратили сотрудничество

УНИКС и ассистент Велимира Перасовича прекратили сотрудничество
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Казанский УНИКС и ассистент главного тренера Велимира Перасовича Джордже Варагич приняли решение прекратить сотрудничество. Об этом информирует пресс-служба команды. Сообщается, что специалист перейдёт в новый клуб.

«Баскетбольный клуб УНИКС благодарит Джордже за вклад в победы команды и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении команды.

Сербский специалист возглавлял юниорскую команду УНИКСа с 2019 года. Осенью 2021-го Варагич пополнил тренерский штаб казанского клуба, в составе которого стал обладателем бронзовых медалей Единой лиги ВТБ 2022 года, чемпионом турнира 2023 года, а в прошлом сезоне вместе с казанцами Джордже завоевал серебро.

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