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«Миннесота» прояснила смысл татуировки новичка Терренса Шеннона

«Миннесота» прояснила смысл татуировки новичка Терренса Шеннона
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23-летний лёгкий форвард Терренс Шеннон, который был выбран клубом «Миннесота Тимбервулвз» на минувшем драфте НБА под 27-м номером, привлёк к себе внимание во время выступления в Летней лиге.

Фанаты обратили внимание на татуировку на руке игрока, которая посвящена популярной видеоигре Grand Theft Auto. Её текст — чит-код популярной игры, который даёт неограниченное количество патронов.

Когда фанаты начали связывать тату с игрой, пресс-служба «Миннесоты» в социальных сетях команды оставила следующее сообщение: «Да, так и есть».

Фото: Социальные сети «Миннесоты Тимбервулвз»

Ранее сообщалось, что лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс подписал контракт с фирмой adidas на восьмизначную сумму.

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Эдвардс мотивировал товарищей по команде во время тайм-аута:

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