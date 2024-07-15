БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сын Леброна назвал футболиста, с которым хотел бы сыграть в одной команде

Сын Леброна назвал футболиста, с которым хотел бы сыграть в одной команде
Комментарии

Новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс во время интервью на ESPN US ответил на вопрос по поводу спортсмена, кроме отца, с которым хотел бы сыграть в одной команде. По словам Бронни, таковым является бразильский футболист Неймар.

Бронни является старшим сыном лёгкого форварда «Лос-Анджелеса» Леброна. Молодой игрок был выбран калифорнийским клубом на минувшем драфте Национальной баскетбольной ассоциации под общим 55-м номером. Таким образом, впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут выступать отец и сын.

Ранее трёхкратный участник Матчей всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Гилберт Аренас высказал мнение о перспективах Бронни в лиге.

Сейчас читают:
«Вперёд, папочка, вперёд!» Аренас высмеял Бронни Джеймса, описав его роль в НБА

Первая реакция Бронни на то, что «Лейкерс» выбрали его на драфте:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android