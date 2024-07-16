Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Букмекер назвал претендентов на награду лучшему по игре в обороне в сезоне-2024/2025 НБА

Букмекерская контора ESPN BET на своей странице в социальной сети опубликовала список основных претендентов на получение индивидуальной награды лучшему игроку оборонительного плана по итогам регулярного сезона-2024/2025 в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

На первом месте располагается французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма, чьи шансы оцениваются в 56,5%. На втором и третьем местах располагаются центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер и центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен — 11,1% и 9,1% соответственно.

Замыкают пятёрку претендентов центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо, чья вероятность на получение индивидуальной награды оценивается в 7,7%, и тяжёлый форвард «Мемфис Гриззлиз» Джарен Джексон-младший с аналогичным значением — 7,7%. Отметим, что Руди Гобер является действующим лучшим баскетболистом НБА по игре в защите.