Аренас: белые американские игроки были вытеснены из НБА — их место заняли европейцы

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд североамериканской лиги Гилберт Аренас высказался по поводу белокожих баскетболистов из Соединённых Штатов Америки (США) и Европы в НБА. В частности, Аренас вспомнил высказывание экс-игрока Рекса Чапмана по поводу того, почему белокожий американец не попадал в символические сборные всех звёзд НБА за последние 10 лет.

«Они [в Европе] не препятствуют своим детям играть в баскетбол. А мы, понимаешь, говорим: «Не играй в этот спорт. Это не для тебя, не для твоей расы». Эти дети так не воспитываются. Мы не отправляем условного Билли и Джонни на баскетбол, мы направляем их на футбол, бейсбол, лакросс, теннис и другие виды спорта. Баскетбол — это для них. Это не для нас. Это абсурд», — говорил Чапман в марте 2024 года.

«Мы видим, что белые американские игроки были вытеснены из НБА и их место заняли европейцы. Они стали новыми белыми игроками в лиге. Однако до сих пор нет ясного объяснения, что случилось с белыми американскими баскетболистами. Существует мнение, что белые родители отговаривали своих детей от спортивной карьеры», — отреагировал Аренас в рамках собственного подкаста.