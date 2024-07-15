Грин — о сборной США на ОИ-2024: баскетбол — наш вид спорта, конечно, мы возьмём золото

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин оценил перспективы сборной США по баскетболу на предстоящих Олимпийских играх, которые пройдут в Париже. По мнению Грина, американцы по итогам турнира выиграют золотые медали.

«Безусловно. Это наш вид спорта — это то, чем мы занимаемся. Конечно, мы возьмём золото», — приводит слова Грина аккаунт NBA on ESPN в социальных сетях.

Отметим, что в группе C находятся такие сборные, как США, Сербия, Южный Судан и Пуэрто-Рико. Старт баскетбольной части Олимпийских игр назначен на 27 июля. В 12:00 мск Австралия встретится с Испанией в матче открытия.

Дрэймонд Грин поупражнялся над блок-шотами с юными игроками: