Бронни Джеймс победил в турнире по игре Call of Duty и получил в качестве награды пояс

19-летний атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс стал чемпионом локального турнира по игре Call of Duty. В качестве награды Джеймсу-младшему вручили лимитированный чемпионский пояс.

Напомним, Бронни является старшим сыном лёгкого форварда «Лос-Анджелеса» Леброна. Джеймс-младший был выбран под общим 55-м номером драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года.

Таким образом, впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут выступать отец и сын. В «Лейкерс» Бронни выступает под девятым игровым номером и на данный момент играет в Летней лиге НБА.

Ранее Бронни Джеймс рассказал, с кем из спортсменов, помимо своего отца, ему хотелось бы сыграть в одной команде.