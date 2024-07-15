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Новичок «Бостона» назвал игрока, которому он подражал в детстве

Новичок «Бостона» назвал игрока, которому он подражал в детстве
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Новичок и форвард «Бостон Селтикс» Бэйлор Шейерман, выбранный на минувшем драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) под общим 30-м номером, заявил, что в детстве подражал члену Зала славы баскетбола Питу Маравичу.

«Когда я был совсем маленьким, я начал наблюдать за Питом Маравичем, который выполнял все эти зрелищные передачи. Я пытался подражать ему в юном возрасте. По мере моего роста и развития это стало неотъемлемой частью моей игры.

Играя с кем бы то ни было, я стараюсь вовлечь своих товарищей по команде, создать для них возможности для открытых бросков и сделать так, чтобы они чувствовали себя уверенно», — приводит слова Шейермана Boston.com.

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