Стефен Карри: сборную Сербии будет сложно победить

Лидер команды «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался в адрес национальной команды Сербии.

«В сборной Сербии у нас много знакомых. Пока нет понимания, каково будет играть с ними здесь, в Абу-Даби. Сербия в нашей группе, нам предстоит провести с ними несколько игр. Их команду будет сложно победить. Нам нужно просто быть сосредоточенными на нашей стратегии и выступить максимально хорошо. Сборная Сербии определённо сильная команда, как и некоторые другие», — приводит слова Карри портал Eurohoops.

Напомним, товарищеская игра между сборными США и Сербии состоится завтра, 16 июля. Сегодня в 19:00 по московскому времени начнётся товарищеский матч между США и Австралией.

Ранее Стефен Карри и Кевин Дюрант высказали своё отношение к Леброну Джеймсу.