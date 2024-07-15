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Стефен Карри: сборную Сербии будет сложно победить

Стефен Карри: сборную Сербии будет сложно победить
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Лидер команды «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался в адрес национальной команды Сербии.

«В сборной Сербии у нас много знакомых. Пока нет понимания, каково будет играть с ними здесь, в Абу-Даби. Сербия в нашей группе, нам предстоит провести с ними несколько игр. Их команду будет сложно победить. Нам нужно просто быть сосредоточенными на нашей стратегии и выступить максимально хорошо. Сборная Сербии определённо сильная команда, как и некоторые другие», — приводит слова Карри портал Eurohoops.

Напомним, товарищеская игра между сборными США и Сербии состоится завтра, 16 июля. Сегодня в 19:00 по московскому времени начнётся товарищеский матч между США и Австралией.

Ранее Стефен Карри и Кевин Дюрант высказали своё отношение к Леброну Джеймсу.

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