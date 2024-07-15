Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Леброн стал лидером по количеству сыгранных минут в НБА среди активных игроков лиги

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал абсолютным лидером по количеству сыгранных минут в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) среди активных игроков лиги. На это обратил внимание аккаунт StatMuse.

Топ-8 активных игроков НБА по количеству сыгранных минут в лиге

1. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — 68.456;

2. Крис Пол («Сан-Антонио Спёрс») — 48.758;

3. Кевин Дюрант («Финикс Санз») — 45.865;

4. Расселл Уэстбрук («Лос-Анджелес Клипперс») — 43.595;

5. Джеймс Харден («Лос-Анджелес Клипперс») — 43.214;

6. Демар Дерозан («Сакраменто Кингз») — 40.830;

7. Эл Хорфорд («Бостон Селтикс») — 40.553;

8. Кайл Лоури («Филадельфия Сиксерс») — 40.487.

Ранее Стефен Карри и Кевин Дюрант высказали своё отношение к Леброну Джеймсу.