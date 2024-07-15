Сборная США победила Австралию в товарищеской игре. Дэвис оформил 14 подборов

Сегодня, 15 июля, состоялся товарищеский матч между национальными командами США и Австралии на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Победа со счётом 98:92 (32:21, 21:16, 23:24, 22:31) осталась за американскими баскетболистами.

Наиболее результативным игроком национальной команды США стал известный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис. В ходе игры он набрал 17 очков при 14 подборах, отдал одну передачу, а также сделал два блок-шота. На площадке Дэвис провёл 18 минут.

Самым результативным игроком национальной команды Австралии стал форвард Джок Ландейл. За матч у Ландейла 20 очков, семь подборов, шесть передач и два перехвата. На площадке Джок провёл 27 минут.