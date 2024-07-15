Сборная США победила Австралию в товарищеской игре. Дэвис оформил 14 подборов
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Сегодня, 15 июля, состоялся товарищеский матч между национальными командами США и Австралии на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Победа со счётом 98:92 (32:21, 21:16, 23:24, 22:31) осталась за американскими баскетболистами.
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
США
Окончен
98 : 92
Австралия
США: Дэвис - 17, Букер - 16, Эдвардс - 14, Адебайо - 10, Эмбиид - 10, Джеймс - 10, Тейтум - 7, Халибёртон - 6, Холидэй - 5, Карри - 3, Гэллоуэй, Дюрант, Поттер, Уайт, Хэйс
Австралия: Ландейл - 20, Гидди - 17, Дэниэлс - 14, Маквей - 9, Магней - 8, Кэй - 7, Грин - 6, Экзам - 6, Миллз - 5, Инглс, Деллаведова, Рит
Наиболее результативным игроком национальной команды США стал известный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис. В ходе игры он набрал 17 очков при 14 подборах, отдал одну передачу, а также сделал два блок-шота. На площадке Дэвис провёл 18 минут.
Самым результативным игроком национальной команды Австралии стал форвард Джок Ландейл. За матч у Ландейла 20 очков, семь подборов, шесть передач и два перехвата. На площадке Джок провёл 27 минут.
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