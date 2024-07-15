Леброн Джеймс прокомментировал товарищескую игру со сборной Австралии

Тяжёлый форвард национальной команды США Леброн Джеймс кратко прокомментировал товарищескую игру со сборной Австралии, которая состоялась сегодня в Абу-Даби, ОАЭ.

«Хорошая проверка», — сказал Леброн журналистам после игры.

Напомним, победа со счётом 98:92 (32:21, 21:16, 23:24, 22:31) осталась за американскими баскетболистами. Наиболее результативным игроком национальной команды США стал известный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис. В ходе игры он набрал 17 очков, сделал 14 подборов, отдал одну передачу, а также сделал два блок-шота. На площадке Дэвис провёл 18 минут.

Леброн в ходе матча набрал 10 очков, три подбора, три передачи, а также совершил три потери. На площадке он провёл 21 минуту.