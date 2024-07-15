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Леброн Джеймс прокомментировал товарищескую игру со сборной Австралии

Леброн Джеймс прокомментировал товарищескую игру со сборной Австралии
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Тяжёлый форвард национальной команды США Леброн Джеймс кратко прокомментировал товарищескую игру со сборной Австралии, которая состоялась сегодня в Абу-Даби, ОАЭ.

«Хорошая проверка», — сказал Леброн журналистам после игры.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
США
Окончен
98 : 92
Австралия
США: Дэвис - 17, Букер - 16, Эдвардс - 14, Адебайо - 10, Эмбиид - 10, Джеймс - 10, Тейтум - 7, Халибёртон - 6, Холидэй - 5, Карри - 3, Гэллоуэй, Дюрант, Поттер, Уайт, Хэйс
Австралия: Ландейл - 20, Гидди - 17, Дэниэлс - 14, Маквей - 9, Магней - 8, Кэй - 7, Грин - 6, Экзам - 6, Миллз - 5, Инглс, Деллаведова, Рит

Напомним, победа со счётом 98:92 (32:21, 21:16, 23:24, 22:31) осталась за американскими баскетболистами. Наиболее результативным игроком национальной команды США стал известный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис. В ходе игры он набрал 17 очков, сделал 14 подборов, отдал одну передачу, а также сделал два блок-шота. На площадке Дэвис провёл 18 минут.

Леброн в ходе матча набрал 10 очков, три подбора, три передачи, а также совершил три потери. На площадке он провёл 21 минуту.

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