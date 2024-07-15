Клэй Томпсон: у меня всё ещё есть уверенность в том, что могу играть в защите

Атакующий защитник «Даллас Маверикс» Клэй Томпсон по-прежнему уверен, что может успешно играть в защите.

«На данном этапе карьеры у меня всё ещё есть уверенность в том, что могу играть в защите. Для меня это волнительно. Я по-прежнему знаю, что могу быть хорошим игроком в лиге и делать то, что у меня получалось раньше», — приводит слова Клэя Томпсона портал Essentially Sports.

Напомним, 1 июля стало известно, что Томпсон подписал трёхлетний контракт с «Далласом» на общую сумму $ 50 млн. Защитник с сезона-2011/2012 выступал за «Голден Стэйт», в составе которого принял участие в 793 матчах. За «Голден Стэйт Уорриорз» защитник набирал в среднем 19,6 очка, делал 3,5 подбора и 2,3 результативной передачи.