Уэстбрук может покинуть «Клипперс». Названа команда, которая заинтересована в нём

Девятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Расселл Уэстбрук может покинуть «Лос-Анджелес Клипперс» в межсезонье, если он не сможет прийти к соглашению с руководством клуба. Об этом сообщил известный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своих социальных сетях.

Согласно его информации, руководство «Клипперс» также обсуждает варианты обмена игрока. В случае, если Расселл станет свободным агентом, то, скорее всего, с ним заключит соглашение команда «Денвер Наггетс».

Напомним, Уэстбрук играет на позиции разыгрывающего защитника. В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Расселл в среднем за игру находился на площадке 22 минуты и 28 секунд, а также набирал 11,1 очка, делал 5,0 подбора и отдавал 4,5 передачи.