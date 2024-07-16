БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Леброн Джеймс из детства». Кейтлин Кларк назвала любимую баскетболистку

«Леброн Джеймс из детства». Кейтлин Кларк назвала любимую баскетболистку
Комментарии

Разыгрывающая защитница и новичок «Индианы Фивер» из женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Кейтлин Кларк высказалась по поводу Майи Мур, последний раз выступавшей в WNBA в 2018 году. В 2019 году 35-летняя Мур объявила о завершении профессиональной карьеры.

«Когда я росла, она была моей любимой баскетболисткой. Я любила наблюдать за ней, и до сих пор думаю о ней как о своём Леброне Джеймсе из детства», — заявила Кларк во время пресс-конференции.

Примечательно, что «Миннесота Линкс» в августе 2024 года намерена вывести из обращения 23-й номер, под которым выступала Майа в WNBA. На данный момент Кларк набирает в среднем 16,8 очка, 7,8 результативной передачи и 5,8 подбора, приняв участие в 25 матчах.

Сейчас читают:
Как баскетболистка Кейтлин Кларк поднимает женский спорт на новые высоты
Как баскетболистка Кейтлин Кларк поднимает женский спорт на новые высоты
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android