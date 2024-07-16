«Леброн Джеймс из детства». Кейтлин Кларк назвала любимую баскетболистку

Разыгрывающая защитница и новичок «Индианы Фивер» из женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Кейтлин Кларк высказалась по поводу Майи Мур, последний раз выступавшей в WNBA в 2018 году. В 2019 году 35-летняя Мур объявила о завершении профессиональной карьеры.

«Когда я росла, она была моей любимой баскетболисткой. Я любила наблюдать за ней, и до сих пор думаю о ней как о своём Леброне Джеймсе из детства», — заявила Кларк во время пресс-конференции.

Примечательно, что «Миннесота Линкс» в августе 2024 года намерена вывести из обращения 23-й номер, под которым выступала Майа в WNBA. На данный момент Кларк набирает в среднем 16,8 очка, 7,8 результативной передачи и 5,8 подбора, приняв участие в 25 матчах.