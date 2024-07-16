БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пол Пирс вступился за Бронни Джеймса из-за его неудачной игры в Летней лиге НБА

Пол Пирс вступился за Бронни Джеймса из-за его неудачной игры в Летней лиге НБА
Комментарии

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс отреагировал на относительно неудачную игру атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймса в Летней лиге НБА.

«Не придавайте этому слишком большого значения, это всего лишь Летняя лига», — заявил Пирс в эфире программы Undisputed.

Отметим, что Бронни Джеймс является старшим сыном звёздного лёгкого форварда Леброна Джеймса. Бронни был выбран на минувшем драфте НБА под общим 55-м номером. Более того, в начале июля Джеймс-младший заключил с «озёрниками» четырёхлетний контракт.

Сейчас читают:
Легендарное имя, но где игра? Почему реальность НБА оказалась суровой для Бронни Джеймса
Легендарное имя, но где игра? Почему реальность НБА оказалась суровой для Бронни Джеймса

Первая реакция Бронни на то, что «Лейкерс» выбрали его на драфте:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android