Пол Пирс вступился за Бронни Джеймса из-за его неудачной игры в Летней лиге НБА

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс отреагировал на относительно неудачную игру атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймса в Летней лиге НБА.

«Не придавайте этому слишком большого значения, это всего лишь Летняя лига», — заявил Пирс в эфире программы Undisputed.

Отметим, что Бронни Джеймс является старшим сыном звёздного лёгкого форварда Леброна Джеймса. Бронни был выбран на минувшем драфте НБА под общим 55-м номером. Более того, в начале июля Джеймс-младший заключил с «озёрниками» четырёхлетний контракт.

Первая реакция Бронни на то, что «Лейкерс» выбрали его на драфте: