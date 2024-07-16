Пирс — о Кларк: Леброн, лидирующий по количеству очков, также имеет много потерь

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс прокомментировал большое количество потерь, совершаемых защитницей «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA).

«Кейтлин Кларк часто держит мяч в руках, поэтому ошибки неизбежны. Она будет лидером лиги по передачам и потерям на протяжении нескольких лет. Это нормально. Леброн Джеймс, который лидирует в лиге по количеству очков за всю историю, также имеет наибольшее количество потерь. Так бывает», — сказал Пирс в эфире программы Undisputed.

На данный момент Кларк набирает в среднем 16,8 очка, 7,8 результативной передачи и 5,8 подбора, приняв участие в 25 матчах. Более того, на счету Кейтлин 5,6 потери. Ранее баскетболистка высказалась по поводу Майи Мур, последний раз выступавшей в WNBA в 2018 году.