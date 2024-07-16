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В «Клипперс» остались недовольны решением сборной США вывести Леонарда из состава

В «Клипперс» остались недовольны решением сборной США вывести Леонарда из состава
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Президент «Лос-Анджелес Клипперс» Лоуренс Фрэнк прокомментировал решение сборной США по баскетболу заменить лёгкого форвард Кавая Леонарда защитником «Бостон Селтикс» Дерриком Уайтом из-за травмы первого, как сообщалось изначально.

«Решение было принято Федерацией баскетбола США, и, честно говоря, я был очень разочарован этим. Кавай хотел играть, и мы тоже хотели, чтобы он играл. Я присутствовал на первых двух тренировках, и он выглядел очень хорошо, полностью участвуя во всех упражнениях.

Я не был на третьей тренировке, где они в конечном итоге решили пойти другим путем. Я тогда выразил желание, чтобы они дали Каваю больше времени. Я понимаю, что в сборной должны учитывать, что, по их мнению, лучше для команды, несмотря на мои мысли.

Они также управляют другими травмированными игроками, поэтому я понимаю, что они должны делать то, что лучше. Мы должны двигаться вперед. Мы поддерживаем сборную и отчаянно хотим, чтобы они выиграли золотые медали. Я знаю, что Кавай тоже так думает», — приводит слова Фрэнка Daily Breeze.

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