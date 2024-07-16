Бронни Джеймс эффектно остановил атаку соперника в Летней лиге НБА

На данный момент проходит матч в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» встречается с «Бостон Селтикс». На момент написания новости счёт на табло — 24:21 в пользу «Бостона».

Атакующий защитник и новичок «Лейкерс» Бронни Джеймс в начале первой четверти стал автором эффектного момента, прервав быстрый отрыв соперника, который позволил бы набрать лёгкие очки. Джеймс-младший при попытке «Селтикс» организовать аллей-уп выбил мяч за пределы площадки.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что Бронни Джеймс является старшим сыном звёздного лёгкого форварда Леброна Джеймса. Бронни был выбран на минувшем драфте НБА под общим 55-м номером. Более того, в начале июля Джеймс-младший заключил с «озёрниками» четырёхлетний контракт.