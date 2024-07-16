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Бронни Джеймс эффектно остановил атаку соперника в Летней лиге НБА

Бронни Джеймс эффектно остановил атаку соперника в Летней лиге НБА
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На данный момент проходит матч в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» встречается с «Бостон Селтикс». На момент написания новости счёт на табло — 24:21 в пользу «Бостона».

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
16 июля 2024, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
74 : 88
Бостон Селтикс
Бостон
Лос-Анджелес Лейкерс: Кнехт - 19, Льюис - 13, Браун - 11, Ист - 9, Каслтон - 8, Хинсон - 8, Траоре - 4, Джеймс - 2, Форрест
Бостон Селтикс: Кета - 22, Рэмси - 13, Петерсон - 12, Дэвисон - 9, Уолш - 9, Тийе - 8, Уотсон - 7, Харпер Мл. - 5, Шейерман - 3, Хаус

Атакующий защитник и новичок «Лейкерс» Бронни Джеймс в начале первой четверти стал автором эффектного момента, прервав быстрый отрыв соперника, который позволил бы набрать лёгкие очки. Джеймс-младший при попытке «Селтикс» организовать аллей-уп выбил мяч за пределы площадки.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что Бронни Джеймс является старшим сыном звёздного лёгкого форварда Леброна Джеймса. Бронни был выбран на минувшем драфте НБА под общим 55-м номером. Более того, в начале июля Джеймс-младший заключил с «озёрниками» четырёхлетний контракт.

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