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Бэйлесс объяснил, за счёт чего сборная США смогла обыграть Австралию перед ОИ-2024

Бэйлесс объяснил, за счёт чего сборная США смогла обыграть Австралию перед ОИ-2024
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Североамериканский журналист и известный телеведущий Скип Бэйлесс прокомментировал победный для сборной США по баскетболу товарищеский матч над сборной Австралии в рамках подготовки к Олимпийским играм, которые пройдут в Париже.

«США повезло, что Австралия реализовала лишь 4 из 18 трёхочковых и несколько раз промахнулась в конце, когда игра стала напряжённой. С другой стороны, возможно, нашим ребятам нужно было проиграть Австралии в незначительной игре, чтобы пробудиться перед тем, что их ждёт в Париже», — написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

Наиболее результативным игроком национальной команды США стал тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис. В ходе игры он набрал 17 очков при 14 подборах, отдал одну передачу, а также сделал два блок-шота. Самым результативным игроком национальной команды Австралии стал форвард Джок Ландейл — 20 очков.

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