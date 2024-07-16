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«Меня это не удивило». Браун отреагировал на непопадание в состав сборной США

«Меня это не удивило». Браун отреагировал на непопадание в состав сборной США
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Лёгкий форвард и один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун прокомментировал тот факт, что он не стал основным кандидатом на замену выбывшему лёгкому форварду Каваю Леонарду из состава сборной США по баскетболу в преддверии Олимпийских игр в Париже.

«Меня это не удивило. Я был счастлив за этих ребят. Мне приятно видеть, что там так много наших парней», — сказал Браун во время общения с журналистами в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Отметим, что по итогам вместо Брауна в сборной США остановились на Деррике Уайте из того же «Бостона». Данное решение национальной команды спровоцировало массу дискуссий среди болельщиков и экспертов. Также существует версия, что Джейлен не попал в сборную из-за конфликта с Nike.

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