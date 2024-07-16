Бронни Джеймс смазал все трёхочковые попытки в Летней лиге НБА

Атакующий защитник и новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс принял участие в четырёх матчах в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Сегодня, 16 июля, «Лейкерс» сыграли с «Бостон Селтикс», где победу одержал «Бостон» со счётом 88:74.

Примечательно, что Джеймс-младший, старший сын звёздного лёгкого форварда «озёрников» Леброна Джеймса, в течение всех игр ни разу не попал с трёхочковой дистанции, смазав все 15 попыток. Более того, Бронни реализовал в целом лишь семь бросков с игры из 31 попытки.

В сегодняшней встрече 19-летний баскетболист, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 25 минут, набрав суммарно два очка, три подбора и одну результативную передачу. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам матча составил «-22».