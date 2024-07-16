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Бронни Джеймс смазал все трёхочковые попытки в Летней лиге НБА

Бронни Джеймс смазал все трёхочковые попытки в Летней лиге НБА
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Атакующий защитник и новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс принял участие в четырёх матчах в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Сегодня, 16 июля, «Лейкерс» сыграли с «Бостон Селтикс», где победу одержал «Бостон» со счётом 88:74.

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
16 июля 2024, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
74 : 88
Бостон Селтикс
Бостон
Лос-Анджелес Лейкерс: Кнехт - 19, Льюис - 13, Браун - 11, Ист - 9, Каслтон - 8, Хинсон - 8, Траоре - 4, Джеймс - 2, Форрест
Бостон Селтикс: Кета - 22, Рэмси - 13, Петерсон - 12, Дэвисон - 9, Уолш - 9, Тийе - 8, Уотсон - 7, Харпер Мл. - 5, Шейерман - 3, Хаус

Примечательно, что Джеймс-младший, старший сын звёздного лёгкого форварда «озёрников» Леброна Джеймса, в течение всех игр ни разу не попал с трёхочковой дистанции, смазав все 15 попыток. Более того, Бронни реализовал в целом лишь семь бросков с игры из 31 попытки.

В сегодняшней встрече 19-летний баскетболист, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 25 минут, набрав суммарно два очка, три подбора и одну результативную передачу. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам матча составил «-22».

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