Инсайдер Шэмс Чарания конкретизировал роль Клэя Томпсона в «Далласе»

Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания высказался по поводу предполагаемой роли атакующего защитника Клэя Томпсона в составе «Даллас Маверикс» в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Он станет их основным третьим номером. Он будет неизменным игроком стартового состава. У него будут стабильные минуты на площадке и шанс проявить себя», — сказал Чарания в эфире Pat McAfee Show.

1 июля стало известно, что Томпсон подписал трёхлетний контракт с «Далласом» на общую сумму $ 50 млн. Защитник с сезона-2011/2012 выступал за «Голден Стэйт», в составе которого принял участие в 793 матчах. За «Голден Стэйт Уорриорз» 34-летний баскетболист набирал в среднем 19,6 очка, делал 3,5 подбора и 2,3 результативной передачи.