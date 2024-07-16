Джейлен Браун, предположительно, произнёс нелестные слова в адрес Бронни

Лёгкий форвард и один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун был замечен на трибунах во время матча Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бостон Селтикс».

На камеры попал момент, где он, предположительно, высказывается в адрес Бронни Джеймса: «Не думаю, что Бронни – профессионал». После чего Кайза Гондрезик, в компании которой Джейлен был, якобы произнесла: «Думаю, он наверняка будет играть в Лиге развития». На что Браун ответил: «Надеюсь на это, но благодаря своему имени он будет в «Лейкерс».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат НБА.

Напомним, «Бостон» победил со счётом 88:74. Бронни провёл на площадке 25 минут, набрав два очка, три подбора и одну результативную передачу.

Материалы по теме Бронни Джеймс смазал все трёхочковые попытки в Летней лиге НБА

Главные новости дня: