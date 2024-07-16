ESPN назвал баскетболистов, которые входят в топ-100 лучших спортсменов XXI века

Издание ESPN US составило рейтинг, куда вошла сотня лучших спортсменов XXI века. На этой неделе были названы только 25 атлетов, которые занимают места с 100-го по 76-е. При выборе учитывали только результаты с 2000 года.

Среди баскетболистов и баскетболисток в список издания вошли четырёхкратная чемпионка женской НБА (WNBA) Шерил Свупс (81-е место), 12-кратный участник Матчей всех звёзд НБА Крис Пол (83-е место), двукратная чемпионка России и женской НБА Лорен Джексон (84-е место), двукратный чемпион НБА Кавай Леонард, занявший 85-е место, а также двукратная чемпионка WNBA Эйжа Уилсон (90-е место).

Напомним, Леонард должен был принять участие в Олимпиаде 2024 года в Париже, однако недавно был исключён из состава и заменён защитником «Бостон Селтикс» Дерриком Уайтом.

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