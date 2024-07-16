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Гарри Кейн близок к антирекорду легенды «Лейкерс» по числу проигранных финалов

Нападающий сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн за время профессиональной карьеры потерпел поражения в шести финальных матчах. Форвард проигрывал в следующих финалах: Кубка английской лиги (2015, 2021), Лиги чемпионов (2019), чемпионата Европы (2020/2021, 2024) и Суперкубка Германии (2023).

По количеству проигранных финальных матчей Кейн вплотную приблизился к прославленному игроку «Лос-Анджелес Лейкерс» и 11-кратному участнику Матчей всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Элджину Бэйлору, который играл в семи финальных сериях, но всякий раз проигрывал.

Также отметим, что Кейн сравнялся с нынешним лидером «Лейкерс» Леброном Джеймсом, который также проиграл в шести финалах.

В 1977 году Бэйлор был включён в Зал славы баскетбола. После окончания спортивной карьеры Бэйлор работал тренером.

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