22-летний россиянин Егор Сорокин стал игроком МБА-МАИ

22-летний российский атакующий защитник Егор Сорокин подписал контракт с клубом МБА-МАИ. Об этом информирует пресс-служба московской команды.

Сорокин является воспитанником ижевского баскетбола, но свою профессиональную карьеру начинал в структуре «Автодора». В минувшем сезоне Егор выступал в «Купол-Родниках». За ижевскую команду в Суперлиге и Кубке России россиянин провёл 35 матчей, в которых в среднем набирал 8,8 очка, совершал 2,5 подбора и отдавал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв продолжит работать в команде. Специалист возглавил московский клуб в 2022 году перед дебютным сезоном коллектива в Единой лиге ВТБ.

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