Энтони Эдвардс станет главной звездой документального сериала Netflix об НБА

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс, лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, Джейсон Тейтум из «Бостон Селтикс», а также Джимми Батлер («Майами Хит») и Домантас Сабонис («Сакраменто Кингз») примут участие в документальном сериале Netflix о Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Как информирует The Athletic, главной звездой сериала станет Эдвардс.

Ожидается, что документальный проект выйдет осенью этого года. Он делается по образцу сериала «Квотербек» о Национальной футбольной лиге.

Ранее новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс назвал топ-5 любимых игроков НБА всех времён, упомянув Эдвардса.

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Эдвардс мотивировал товарищей по команде во время тайм-аута: