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Гомельский предположил, какая стартовая пятёрка будет у сборной США на ОИ в Париже

Гомельский предположил, какая стартовая пятёрка будет у сборной США на ОИ в Париже
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский у себя в социальных сетях поделился мнением, какой у сборной США будет стартовая пятёрка на предстоящих Олимпийских играх в Париже. Как считает специалист, главный тренер американцев Стив Керр в качестве стартеров определит Тайриза Халибёртона, Энтони Эдвардса, Джейсона Тейтума, Кевина Дюранта и Джоэла Эмбиида.

Напомним, баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр 2024 года пройдёт с 27 июля по 10 августа. Национальная команда США сыграет в группе со сборными Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико. Американцы являются действующими чемпионами Олимпиады. На прошлых Играх, состоявшихся в Токио, они победили французов.

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