Джейлен Браун сделал заявление после новости о скандальных словах в адрес сына Леброна

Лёгкий форвард и один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал разошедшиеся по мировым СМИ цитаты, которые он якобы произнёс в адрес сына лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни. Бронни – новичок «озёрников», выбранной командой на минувшем драфте НБА. В настоящий момент Джеймс-младший принимает участие в Летней лиге НБА. Браун посещал матч Летней лиги между «Бостоном» и «Лейкерс», находившись на трибунах.

В один из моментов Браун попал в камеру. Микрофон не захватил слова Брауна, но умельцы читать по губам приписали ему следующие слова: «Не думаю, что Бронни – профессионал. Надеюсь, он будет будет играть в Лиге развития, но благодаря своему имени он будет в «Лейкерс».

«Как же здорово, когда твой сын играет рядом с тобой в НБА. Это отражает величие и долгую спортивную карьеру! У Бронни есть все инструменты для достижения успеха. С нетерпением жду возможности наблюдать за его ростом», — написал Браун после резонанса.

Леброн провёл тренировку с сыновьями Бронни и Брайсом: