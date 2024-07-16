Нейт Робинсон — о своей болезни: жаль, что новую почку не достать одним щелчком пальцев

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) трёхкратный чемпион конкурса по броскам сверху Нейт Робинсон высказался о сложностях, с которыми сталкивается в попытке найти почку для пересадки.

«Это совсем не просто. Хотя многие думают, что всё легко. Люди думают: «Да ладно, у тебя должна быть возможность получить почку одним щелчком пальцев». Я бы хотел, чтобы так всё и было! Но жизнь устроена иначе. В этом вопросе так много ступеней и уровней, что я даже не знаю», — приводит слова Робинсона издание ESPN US.

Робинсон страдает от почечной недостаточности в течение нескольких последних лет. Всё это время он проходит курс лечения.

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